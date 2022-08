Le lent déclin de la langue française

Encore une fois, avec le dernier recensement, nous voyons très clairement que le français périclite partout au Canada, y compris au Québec. Comment corriger cette situation ? J’y vois, entre autres, deux solutions. L’enseignement du français encore et encore à l’école jusqu’à la réussite obligatoire pour passer à un échelon supérieur. Que le Québec ait l’entière maîtrise de l’immigration francophone au Québec et que le Canada s’engage vraiment à rétablir le poids démographique des francophones dans le reste du pays.

Les lois ont beau être là, si le nombre de personnes dont la langue première ou d’origine est le français est insuffisant pour former une masse dominante, alors nous sommes perdus. Ce siècle sera notre dernier, quoiqu’en disent les politiciens avec leurs promesses bidon. Ce n’est pas les lois 101 et 96 qui arrêteront ce déclin ; c’est une immigration française soutenue. Quand on voit dans l’actualité des couples français compétents qui ne réussissent pas à obtenir leur citoyenneté ou même leur permis de travail après plus de deux ans, c’est enrageant ! On aurait tellement besoin d’eux !

Allez, il faut inonder le Québec d’immigrants français ou francophones. On peine à trouver des infirmières et des professeurs…