M. Legault, que proposez-vous?

François Legault est passé de concepteur du budget de l’an 1 d’un Québec indépendant au « beau risque » imprécis.

Le dernier beau risque, en 1984, est arrivé avec le discours de Sept-Îles de Mulroney : « Le retour du Québec dans le giron constitutionnel dans l’honneur et l’enthousiasme. » On connaît la suite : les échecs de Meech, en 1990, et du référendum de Charlottetown, en 1992.

Nous sommes en droit de demander au premier ministre, converti au fédéralisme, de nous préciser sa solution pour que le Québec signe la constitution canadienne. M. Legault, s’il vous plaît, profitez de la campagne électorale pour nous présenter votre proposition « du beau risque ».

« Avançons », pas seulement en économie, mais aussi dans la fierté ! Quelle est votre

proposition ?