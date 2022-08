L’extraordinaire Salman Rushdie était justement venu parler d’artistes persécutés lorsqu’il a été lâchement poignardé.

Mais l’attentat a raté, Rushdie a survécu et pourra encore parler… et même blaguer !

C’est heureux ! Tout n’est pas perdu, au contraire, car cette tentative de meurtre s’est plutôt retournée contre les assaillants : Salman Rushdie reste encore et toujours un symbole de la liberté de pensée et continue d’inspirer par sa force de résistance… ses mots et son humour !

C’est tout un pied de nez aux lanceurs de fatwas !

C’est quasi miraculeux qu’à son âge de 75 ans, Rushdie ait pu survivre (ce qui ne fut pas le cas de l’ancien premier ministre japonais Shinzo Abe, assassiné récemment par un fanatique et mort au bout de son sang).

Les ultraconservateurs iraniens ont été déçus, désespérés, tout comme l’auteur de l’attentat, Hadi Matar, adepte de l’ayatollah Khomeini, resté tout à fait surpris que Rushdie ait survécu à l’attaque et honteux de l’avoir raté. Bien fait pour lui !

Les livres de Rushdie font à nouveau un tabac dans les librairies, on se les arrache ! Voilà une belle réponse aux mécréants !

Évidemment, l’Iran, dans la foulée, gêné par cet échec, s’est dissocié du jeune fanatisé, contrarié lui aussi par l’échec de l’attentat, qui n’a fait qu’auréoler à nouveau l’auteur des Versets sataniques et la magie de ses Enfants de minuit. Vive Salman !