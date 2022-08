Le tramway en déficit démocratique

Je suis contre le tramway, évidemment ! Le dossier est maintenant devant les tribunaux. La Ville refuse de négocier avec les opposants, ce projet nous sera de force enfoncé dans la gorge. Pas surpris que la Ville ne veuille négocier que la couleur des banquettes, c’est comme ça depuis le début ! J’ai financièrement, modestement, appuyé Québec mérite mieux qui veut bloquer le projet avant qu’il ne soit trop tard, quoique beaucoup d’arbres aient déjà été abattus— regardez le massacre sur Dorchester ! Il faut que la population soit réellement entendue.

Coûteux, perçage d’un tunnel, peu adapté à la ville, sa topographie, haute et basse ville, son climat, ses hivers. Rigide, on ne peut en modifier le parcours, contrairement au trambus qui ne demande pas de rails, le tramway demande une plateforme de béton, un obstacle qui divise les quartiers. Le tramway ne desservirait qu’une petite portion de la ville. Au même prix, le trambus pourrait desservir un plus grand territoire. Il nécessite l’abattage de quantité d’arbres dans des quartiers qui sont des îlots de chaleur, c’est vert ça ? Et les gaz à effet de serre pour creuser le tunnel ?

Régis Labeaume n’a jamais été élu en promettant un tramway. Il s’est opposé à Anne Guérette aux élections, qui le défendait. Il a viré capot juste après l’élection, ça donne la mesure du cynisme de l’homme. Il a donc agi sans mandat dans le plus gros dossier d’infrastructure de l’histoire de la ville. Bruno Marchand a fait de même ! Il promettait dix changements majeurs au tramway et il les a tous abandonnés après l’élection. Le politicien avalé par la machine technocratique, au service de ladite machine au lieu d’être au service de la population.

Le tramway est en sérieux déficit démocratique. La population ne l’a jamais appuyé. Je suis pour le transport en commun et son développement, je n’ai pas d’auto et je n’en ai jamaiseu. Mais il ne suffit pas de dire tramway égal développement durable et vert pour que ce soit vrai et bon. Le tramway n’a pas été appuyé aux deux dernières élections municipales à Québec. Les sondages ne lui sont pas très favorables, malgré la campagne de propagande menée par la Ville, payée par nos taxes. On peut être pour le tramway, mais on ne peut pas prétendre que le projet tel qu’il est a reçu l’aval des électeurs.