Le bilinguisme du francophone, un cheval de Troie

Chaque fois qu’il est question de la défense du français et surtout de l’obligation pour les nouveaux arrivants de l’apprendre, il s’en trouve toujours pour lancer des accusations de promotion de l’unilinguisme francophone. « L’anglais est la langue internationale et celle des affaires, faites-vous-y ! » « L’anglais est une richesse ! »

Il est vrai que la connaissance de n’importe quelle langue est une richesse. Néanmoins, le bilinguisme du francophone québécois, qui devait élargir son horizon, s’est retourné contre lui comme un instrument de soumission. Le francophone bilingue est implicitement ou explicitement sommé de parler anglais à quiconque maîtrisant mieux la langue de Shakespeare que celle de Molière. Sinon, les réactions vont de Sorry, I don’t speak French ! (Désolé, je ne parle pas français !) aux accusations d’intolérance.

C’est ainsi que des Michael Rousseau et autres anglophones et allophones échappent à leur obligation d’apprendre le français. Même que des anglophones venus à Montréal de l’extérieur pour y pratiquer le français ont de la difficulté à trouver des interlocuteurs volontaires ! Le réflexe de soumission est encore bien ancré chez les francophones.

En passant, rendons hommage aux nombreux Anglo-Québécois qui se font une fierté d’offrir des services en français en s’attendant en retour au maintien de leurs institutions anglophones. Si tous les anglophones adoptaient la même attitude, le Québec aurait son équilibre linguistique. Malheureusement, c’est loin d’être le cas.

Certaines personnes poussent l’audace jusqu’à dire que le français est inutile et que l’anglais conviendrait très bien comme langue unique. Elles n’oseraient pas dire la même chose aux Autochtones qui tentent de revitaliser leurs langues ni aux multiples communautés linguistiques de Toronto qui, par règlement municipal, ont des services dans leur langue. Quand il s’agit de s’attaquer au français, toutefois, tous les coups sont permis.

Cessons d’imposer l’usage systématique de l’anglais aux francophones bilingues au sein même du Québec. Cessons aussi de traiter l’unilingue francophone comme un demeuré. L’anglais devrait être réservé aux relations avec l’extérieur du Québec, aux services à la communauté anglophone et, transitoirement, à l’accueil des nouveaux arrivants ne maîtrisant pas le français. Sans négliger la revitalisation des langues autochtones, le français doit devenir une bonne fois pour toutes notre unique langue publique et commune. Sorry, because I speak English doesn’t mean I have to speak it with you ! (Désolée, ma maîtrise de l’anglais ne m’oblige pas à le parler avec vous !)