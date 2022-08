Abondante récolte de plantes vertes prévue le 3 octobre prochain

Comme on le sait, l’influence botanique britannique impose un mode de culture favorisant la prolifération de plantes vertes politiques. Madame Claire Samson, l’ex-députée québécoise transplantée, s’est intéressée au phénomène de la plante verte à l’Assemblée nationale. À la suite de ses observations inestimables, elle aurait affirmé que ce phénomène risque de s’amplifier dans l’hypothèse d’un raz-de-marée de la CAQ aux prochaines élections.

Mais quels sont les facteurs qui risquent de favoriser la venue de ces plantes vertes politiques dans le jardin parlementaire ? À partir du moment où on les laisse proliférer, ces pousses incontrôlées se répandent partout en s’attaquant à la survie de leurs congénères déjà présentes dans les plates-bandes de leurs comtés respectifs. En prenant la place de leurs adversaires, elles appauvrissent le terreau fertile, gage de la pérennité d’une diversité essentielle à la bonne marche d’un équilibre démocratique.

Étant ainsi privée de la présence concurrentielle des plantes opposantes, l’absence de confrontation des couleurs n’aura-t-elle pas comme conséquence prévisible de présenter un paysage parlementaire où l’arrogance et la suffisance s’immisceront comme des mauvaises herbes dans le comportement du groupe majoritaire ? Il serait donc souhaitable que certaines plantes, autres que vertes, puissent éclore lors de la prochaine moisson électorale. Moins nombreuses, ces dernières auraient l’avantage de se démarquer et pourraient devenir des éléments importants dans l’espace floral, et ce, au détriment des plantes vertes mineures qui risquent de végéter dans leurs parcelles, étant oubliées par leurs consoeurs dominantes au pouvoir. Cette situation ne pourrait-elle pas provoquer un germe de discorde au sein de la majorité qui pourrait connaître une certaine forme d’autodestruction ? On sait que la nature a horreur du vide, mais un trop-plein peut parfois la détruire.

Cette allégorie nous ramène au rôle de jardinier qui sera le nôtre le 3 octobre prochain. Il n’en tient qu’à nous de faire fleurir la démocratie en multipliant le nombre d’espèces pour assurer une diversité de points de vue nécessaire à un débat sain pour l’avenir de notre grand jardin communautaire. Voter, c’est choisir les couleurs florales qui en feront partie avec les pigments qui illustrent leurs valeurs.