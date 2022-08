C’est assez!

Par le passé, on a négligé la santé publique à Asbestos ; aujourd’hui, on néglige celle des gens de Rouyn-Noranda.

Il n’y a pas si longtemps, on a dit que le pétrole albertain était un pétrole sale. Pourquoi ne dit-on pas maintenant que les métaux lourds traités à la Fonderie Horne sont des métaux sales et qu’on n’en veut pas au Québec ? En effet, les métaux lourds sont aussi nocifs pour la santé humaine que le pétrole des sables bitumineux l’est pour la santé de l’environnement.

Il est très important de nous rappeler jusqu’à quel point l’air est pollué autour de la Fonderie Horne. En effet, c’est à Rouyn-Noranda que l’on trouve un pourcentage effarant de contaminants dans l’air, comparativement au reste du Québec. À elle seule, cette ville de l’Abitibi reçoit 43 % des émissions de cadmium, 60 % de celles du nickel et, record éminemment triste, 97,8 % de toutes les émissions d’arsenic au Québec. Notons que les trois métaux lourds dont on vient de parler sont tous cancérigènes. De plus, une dernière donnée est très étonnante : 89 % de toutes les émissions de plomb au Québec sont à Rouyn-Noranda. C’est stupéfiant quand on sait que ce contaminant provoque des troubles irréversibles du système nerveux. Qui, chez nous, accepterait de vivre dans un tel environnement ?

Nous devons être solidaires de nos compatriotes de Rouyn-Noranda et exiger de notre gouvernement qu’il fasse respecter les normes concernant les émissions de métaux lourds mises en place depuis plusieurs années. Nous devons aussi demander à la Santé publique de faire une étude approfondie sur l’effet additif et possiblement multiplicateur de ces poisons. Et qu’elle rende publique cette étude, car notre préoccupation, c’est la santé avant tout !

C’est à nous d’agir individuellement et collectivement pendant qu’il est encore temps, parce que dans cinq ans, il sera trop tard. Combien faut-il de gens malades ou décédés du cancer à cause des contaminants dans l’air pour passer à l’action ?

Que les Québécoises et les Québécois de toutes les régions du Québec se tiennent debout et disent, ensemble et de toutes les manières : c’est assez !