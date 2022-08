Revoir le film «Louisiana Story»

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt l’article de Stéphane Baillargeon portant sur le classique franco-américain Nanouk l’Esquimau (Nanook of the North), réalisé par Robert Flaherty. Comme il a mentionné deux autres de ses documentaires, j’aurais aimé qu’il fasse de même pour Louisiana Story (1948), un autre chef-d’oeuvre, dont la majorité des interprètes sont des Cajuns.

Ce documentaire était une commande de la Standard Oil Company « destinée à montrer les problèmes de la recherche pétrolière en milieu difficile ». […] L’histoire est simple et rousseauiste. Les images de la nature en noir et blanc sont sublimes. […] On en vient à croire que l’industrie pétrolière peut cohabiter sans problème avec la nature et qu’il n’y a pas à s’en faire. C’est ce qu’elle nous serinait il y a peu encore.