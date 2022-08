Baisse d’impôts, vraiment ?

La CAQ, le PLQ et le PCQ font tous la promesse d’une baisse d’impôts s’ils sont portés au pouvoir en octobre prochain.

Pourtant, les besoins de notre société québécoise sont immenses : l’augmentation des soins à domicile pour nos aînés, l’ajout de personnel dans les CHSLD et les hôpitaux, l’apport augmenté de transport scolaire pour nos enfants, la réfection des écoles qui tombent en ruines, pour ne nommer que ceux-là. Sans oublier l’éléphant dans la pièce, l’immense virage à 180 degrés que doit prendre notre société afin de faire face aux enjeux climatiques. Toutes ces exigences méritent notre attention et le revenu de nos impôts. Pourtant, nos partis politiques n’ont rien de mieux à faire que de promettre une baisse d’impôts avec l’espérance de récolter plus de votes ! Le dicton est que nous avons les gouvernements que nous méritons. En espérant que la majorité de la population ne sera pas dupe de ces vieilles promesses d’une autre époque et que le vote mènera au pouvoir des femmes et des hommes munis d’une vision porteuse d’une société meilleure pour les générations à venir.