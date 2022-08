Restez chez vous!

Pour bien des Québécois, les vacances sont l’occasion de se promener et de voyager, mais pour de nombreuses municipalités, on préférerait que vous restiez chez vous pour pratiquer vos activités de plein air. En effet, un nombre croissant de municipalités restreignent à leurs seuls résidents ou imposent des frais prohibitifs aux non-résidents pour l’accès à une rampe de mise à l’eau, un stationnement, un parc, une piste cyclable ou simplement une plage de baignade au bord d’un lac. Je le vois à Montréal, Varennes, Contrecoeur, Repentigny, Sainte-Thérèse ou Bromont, mais on me rapporte que le phénomène se généralise dans tout le Québec. À côté de cela, les campagnes publicitaires invitant au tourisme régional apparaissent plutôt décalées.

