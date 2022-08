Les CPE, un réseau de garderies qui a bien mal vieilli

On le sait, la mise sur pied du réseau subventionné des centres de la petite enfance (CPE), au Québec, sous un gouvernement péquiste, a complètement transformé la dynamique familiale en offrant un programme éducatif aux enfants qui les fréquentent et en facilitant la conciliation travail-famille.

Quelqu’un se souvient-il de ces trois piliers du programme de 1997 : l’accessibilité, l’universalité et la qualité du service ? C’en est gênant, en 2022, de se les rappeler quand on constate ce qu’ont fait les gouvernements qui ont succédé au Parti québécois.

Le gouvernement libéral a freiné le développement de CPE et a ouvert les vannes au développement de garderies commerciales, contribuant ainsi à l’échec du développement du réseau.

Entre 2009 et 2016, le nombre de places en garderies non subventionnées est passé de 7 000 à 55 000. En 2022, ce nombre est rendu à plus de 68 000.

La CAQ, de son côté, pensait redresser la situation avec la mise en place de la maternelle 4 ans, mais la liste d’attente ne cesse de s’allonger. Mon fils et sa conjointe ont quatre petits qui fréquentent un service de garde non subventionné. Chaque semaine, ils doivent débourser 800 dollars, comparativement à 174 dollars si les quatre enfants fréquentaient un CPE. Lorsqu’on applique les crédits d’impôt, ils paient au bout du compte un montant hebdomadaire de 520 dollars. C’est exorbitant !

L’accessibilité, l’universalité et la qualité du service, ces trois piliers érigés en 1997, sont aujourd’hui effondrés, à tout le moins les deux premiers, puisque la qualité du service est présente dans les garderies non subventionnées.

À la veille du lancement de la campagne électorale, les partis clameront haut et fort qu’à l’égard de la petite enfance, l’équité sera au rendez-vous. Bla-bla-bla, équité vous dites ? Dans le cas de la petite famille dont je parle, et il y en a beaucoup d’autres dans cette situation, lorsque les quatre enfants auront atteint la maternelle 5 ans, les parents auront déboursé 182 400 dollars, 118 560 dollars après l’application des crédits d’impôt.

C’est ça l’équité dont parle le Parti libéral qui veut convertir les places non subventionnées en places subventionnées ? Alors que c’est lui qui a mis la table à la situation chaotique que vit actuellement le réseau !

C’est d’un réseau 100 % subventionné dont parle la CAQ ? Mais pour quand ? D’autres générations en profiteront peut-être.

Les élections imminentes font surgir toutes sortes de promesses. On nous fait miroiter un bien bel avenir dans le dossier de la petite enfance, et dans ceux de la santé, de l’éducation, des changements climatiques…

Y croyons-nous vraiment ? Et ceux-là mêmes qui tiennent le micro à gorge déployée pour nous faire de belles promesses, est-ce qu’ils y croient ?