Un peu d’éthique et de respect autour du 3e lien

On nous annonce les travaux préparatoires pour le projet de 3e lien juste la veille du déclenchement des élections. Quel grossier culot digne des années Duplessis vous avez, M. Legault ! Un peu d’éthique et de respect, s’il vous plaît. Il s’en est enlevé, des pelletées de terre, pour des routes imaginaires et inachevées au Québec durant ces années de Grande Noirceur. C’était le début de l’ère du « tout-à-l’auto ». La CAQ et son chef nous enfoncent ce projet rétrograde à la fin de cette ère. Quel manque de vision et quel opportunisme électoral de bas étage pour ce gouvernement populiste ! Un espoir à l’horizon : après Duplessis et la Grande Noirceur survint… la Révolution tranquille ! Des visionnaires de la trempe des Lesage, Lévesque et Parizeau sont heureusement en gestation.

