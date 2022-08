Depuis quelques mois, pas une seule semaine ne passe sans qu’on parle de vélo dans les journaux. [...] Les bulletins de nouvelles télévisées y ajoutent également leur grain de sel, sans oublier qu’à la radio d’État, c’est tous les jours à l’émission Le

15-18 qu’on peut entendre le nombre de passages quotidiens sur certains des grands axes cyclables de Montréal.

Tout cela est réjouissant, car c’est signe que les déplacements à vélo sont de plus en plus courants et sont reconnus comme faisant partie intégrante d’une ville moderne. [...] Ce qui est tout aussi réjouissant, c’est que, en sous-texte de cette présence de l’usage du vélo dans les médias, il y a une certaine prise de conscience quant à l’omniprésence de la voiture, elle qui occupe tant d’espace en ville et qui gruge la beauté environnante.

À cet égard, il faut bien sûr saluer le travail effectué par Projet Montréal et ses élus. Depuis que le parti est au pouvoir, la Ville a énormément cheminé. Le REV en est un exemple probant parmi plusieurs autres. Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut s’asseoir sur ce succès. Je ne dis pas que c’est ce que fait Projet Montréal. Mais je me questionne. Ne faudrait-il pas rebondir sur ce succès pour investir plus d’argent dans les infrastructures cyclables sécuritaires, pour en agrandir l’offre, et ce, dès maintenant ? Le plus récent plan vélo de la Ville en a déçu plus d’un.

Il ne faut pas tenir pour acquis que Projet Montréal sera réélu aux prochaines élections municipales. Et, actuellement, aucun autre parti n’a l’élan, le courage et la vision d’élever le vélo à un niveau supérieur.

Est-ce que le vélo est politique ? En ce moment, je pense que oui. Et moi qui ne suis qu’une humble pédaleuse, de l’ordre de celles qui se déplacent à vélo au quotidien pour aller à travers la ville avec ma belle machine (comme j’aime l’appeler), oui le vélo est politique. À chaque coup de pédale que je donne, j’ai l’impression de m’ancrer dans un projet de société porteur qui pourrait la transformer.