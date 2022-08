Réponse aux remarques du consul Chen Xueming

J’aimerais apporter quelques corrections aux commentaires soumis par le consul général de Chine à Montréal, Chen Xueming, dans vos pages (Le Devoir, 6 août 2022). Premièrement, il n’y a pas eu de violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République populaire de Chine lorsque la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a visité Taïwan, un État souverain dont les dirigeants sont démocratiquement élus. Deuxièmement, si la plupart des pays membres de l’Assemblée générale des Nations unies, dont les États-Unis et le Canada, ont pris note de la revendication chinoise selon laquelle Taïwan fait partie intégrante de la Chine, ils n’ont pas entériné cette revendication, ni ne s’y sont opposés. L’engagement politique de la Chine et des États-Unis lors de la reconnaissance de la Chine par les États-Unis a été de respecter un statu quo où la Chine garantit que le statut définitif de Taïwan sera déterminé de façon pacifique et sans coercition. C’est la Chine qui a remis en cause ses engagements par ses déclarations belliqueuses et ses agissements irresponsables des derniers jours.

Il n’y a pas eu d’hypocrisie américaine : la visite de Mme Pelosi à Taïwan n’a pas remis en cause la politique établie et réitérée par le président Biden que les États-Unis ne reconnaissent qu’une seule Chine. Il s’agissait au contraire de rappeler à cette dernière les engagements pris par le Congrès américain à soutenir les Taïwanais dans leur défense contre toute tentative de remettre en cause le statu quo. La provocation est venue de la Chine, à la suite du refus du secrétaire général Xi Jinping de poursuivre un dialogue avec la présidente Tsai Ing-wen, et les incursions répétées des forces aériennes chinoises dans la zone d’identification aérienne de Taïwan. La position du Parti communiste de Chine est certes claire, mais celle des Taïwanais, qui se sont exprimés de façon non équivoque contre « un pays deux systèmes », l’est tout autant. Dans le cas de Taïwan, la population a maintes fois eu l’occasion de se prononcer sur la question : les Chinois, malheureusement, ne peuvent pas en dire autant.