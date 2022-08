Exister fort. Exister longtemps.

Quand j’ai appris que Fierté Montréal organisait cette année une parade et non une marche, j’ai été déçu·e. Déçu·e, parce que l’importance de cette journée-là, ce n’est pas les chars allégoriques. […] L’importance de cette journée-là réside dans le fait de rencontrer des gens qui sont comme nous. On était cinq personnes aromantiques à marcher ensemble hier. Ça n’arrive jamais. On ne se croise jamais dans le métro. Ça change une vie de savoir que d’autres personnes partagent nos identités, que nous ne sommes pas seul·es.

Quand j’ai appris que le défilé était annulé, j’ai eu peur. Peur, parce que je les connais, les statistiques sur le taux de suicide chez les personnes trans. Peur, parce que je les connais, les effets dévastateurs lorsque les personnes queers sont rejetées par leur entourage. […]

Quand, assis·e devant mon miroir à me peindre en arc-en-ciel, j’ai appris que le défilé était annulé, je ne pouvais pas m’imaginer rester chez moi. Pas parce que ç’aurait été ennuyeux, mais parce que je savais que j’étais en train de créer de la communauté autour de personnes qui en avaient besoin. Et je ne pouvais pas laisser tomber cette responsabilité-là parce que Fierté Montréal n’avait pas assez de bénévoles. Nos vies valent plus que ça. Soudainement, marcher avec ces quelques personnes prenait tout son sens. Nous avions toustes besoin de cette journée-là pour nous rappeler que nous sommes des personnes magnifiques qui avons le droit d’exister. D’exister fort. D’exister longtemps.

Hier, on a marché. En se tenant debout, on a changé des vies. En se tenant debout, on a sauvé des vies.