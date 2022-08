«Cuba coule en flammes au milieu du lac Léman pendant que je descends au fond des choses»

C’est à cet incipit de Prochain épisode, d’Hubert Aquin, sans doute l’un des plus beaux de la littérature québécoise, qu’il m’arrive de penser quand je termine la lecture des nouvelles du jour.

Difficile de faire autrement. Même si j’habite à la campagne depuis près de quinze ans, c’est de ma ville natale qu’il est le plus souvent question quand on ouvre le journal. Les armes prolifèrent, les meurtres se succèdent. Est-ce que Montréal coule en flammes au milieu de son lac Léman ?

Nul sensationnalisme ici. J’ai l’âge de mes souvenirs, lesquels ont encore frais en mémoire les années 1970, Richard Blass et le cabaret Gargantua. Je passais devant tous les jours pour aller à l’école.

Mais je trahis un peu le sujet de cette lettre. La violence me préoccupe, mais c’est d’une autre agonie qu’il sera question. Celle de ma langue.

J’habite à quelques pas d’un lac majestueux où les touristes sont nombreux, surtout l’été. On les croise au dépanneur quand ils viennent faire quelques provisions. Ils échangent en anglais entre eux, mais se font le plus souvent silencieux sitôt à la caisse. Ils savent qu’on leur répondra en français, moins par conviction nationaliste que parce que leur langue nous est peu familière.

Il y a quelques mois encore, je travaillais dans une ville de la troisième couronne où l’anglais était déjà un peu plus utilisé. Rien de trop agaçant là-dedans. Des clients d’autres nationalités, mais pas seulement, qui s’efforçaient tout de même de bien se faire comprendre, quitte à baragouiner quelques mots en français.

Je travaille maintenant dans une ville de la première couronne. Le changement est radical, frappant. L’anglais est omniprésent. On ne s’étonne plus de passer d’une langue à l’autre tant l’habitude s’ancre rapidement. Les autres clients attendent. Il faut vite passer aux suivants.

Le plus affolant, c’est l’habitude, justement. On s’inquiète des « Bonjour-Hi » du centre-ville, mais il faudrait aussi, et peut-être surtout, s’inquiéter de son extension vers les banlieues. Ici, on cède facilement à l’anglais. Ils le savent.

Je ne leur jette pas la pierre. Je m’étonne et m’inquiète de notre indifférence. La langue française est désormais un simple outil de communication. Elle ne dit plus rien de nos appartenances, ou si peu.

Les régions comme nouveaux défenseurs de la langue ? Nous en sommes peut-être arrivés là puisque la ville et sa couronne regardent ailleurs. « Il faut choisir ses batailles, et on a perdu celle-là », diront sans doute certains. C’est à nous de voir, je présume.