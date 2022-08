La Chine et ses menaces

La Russie a cherché à intimider l’Ukraine pendant des mois avant de l’envahir, menant des « exercices » militaires à ses frontières avant de se décider à les franchir […]. La Chine fait la même chose en cherchant elle aussi à intimider Taiwan avec des exercices militaires menaçants à ses frontières — depuis des années.

Les exercices militaires chinois qui ont lieu en ce moment étaient déjà prévus ; ils n’ont pas été déclenchés par la venue de Mme Pelosi à Taiwan ; par contre, sa présence a permis d’attirer davantage l’attention médiatique sur eux.

Il est totalement inacceptable que la Russie et la Chine se comportent en voyous face à leurs voisins plus petits. La République populaire de Chine n’existe que depuis 1949 ; elle résulte d’une conquête militaire menée par le Parti communiste chinois et d’un rejet de l’ancienne culture chinoise, qui s’est manifesté entre autres par les excès de la Révolution culturelle. Taiwan est un refuge pour ceux qui ont choisi de résister et de combattre cette conquête pour vivre plus librement.

La courageuse présidente de Taiwan mérite tout autant notre soutien pour son peuple que M. Zelensky, et Mme Pelosi a eu raison d’aller l’appuyer à Taiwan. Hommes et femmes qui désirent vivre libres et dans le respect des droits de la personne fondamentaux, nous devons apprendre à nous serrer les coudes. […]