L’origine de la croix du mont Royal

La lettre de Raouf Ayas et PierreChamas (Le Devoir, 4 août) souligne ce que la croix du mont Royal signifie pour eux, chrétiens originaires du Moyen-Orient, haut lieu de tensions religieuses s’il en est un. Il est bon de rappeler l’origine souvent méconnue de cette croix.

On est en 1642. Les tribus autochtones n’ont plus de campement permanent sur l’île depuis de nombreuses années, bien qu’elles y viennent à certaines saisons pour faire du troc.

Le soir du 24 décembre, non loin de l’actuelle Pointe-à-Callière, le modeste poste en bois de Ville-Marie risque l’inondation. Si l’on se fie aux écrits de l’époque, l’eau du fleuve monte, monte dangereusement, au point de menacer l’établissement.

Pendant que les habitants du fort prient Jésus, Marie, Joseph et tous les saints du paradis, monsieur de Maisonneuve sort et va planter une petite croix à quelques verges des portes. Il fait serment d’en construire une plus grosse sur le mont Royal, si le poste est épargné par les eaux. Celles-ci reculent et le fort est sauvé. Dieu soit loué !

Dès le lendemain de Noël, une corvée se met en branle pour la construction d’une grande croix avec des troncs d’arbres. Le jour de l’épiphanie, le 6 janvier 1643, en procession, les habitants de Ville-Marie vont planter la croix sur le mont Royal.

Détruite par les éléments au fil des ans, elle est reconstruite. Depuis 1924, la croix métallique illuminée est un des principaux symboles de Montréal. Elle rappelle aux Montréalais l’origine de leur ville. Nul besoin d’être chrétien ou blanc pour respecter cela.

N’en déplaise aux révisionnistes, l’effacement sélectif du passé n’aide en rien la réconciliation.