Nationalisme et indépendance

Dans le Québec moderne, Maurice Duplessis a su utiliser le nationalisme pour promouvoir ses politiques autonomistes auprès du gouvernement central. Cependant, ce nationalisme de façade a rapidement démontré ses limites et son impuissance. D’autres ont fait également vibrer plus sérieusement des cordes nationalistes dans un cadre canadien avec des slogans, tels le « Maîtres chez nous » de Jean Lesage ou encore l’« Égalité ou indépendance » de Daniel Jonhson. C’est dans ce contexte que l’idée d’un Québec souverain a progressivement pris la place, pour conduire le PQ au pouvoir en 1976. Après le départ de René Lévesque, ce parti a connu des problèmes de succession et d’orientation. L’arrivée de François Legault a ramené la notion du nationalisme à l’avant-plan pour en faire le socle des politiques de son gouvernement.

Au début des années 1970, le PQ avait ainsi contribué à exclure le vieux parti de Duplessis (l’Union nationale) de la scène politique québécoise. Il a été le fossoyeur d’une forme de nationalisme folklorique. Quant à lui, le parti de René Lévesque avait comme option de soustraire le Québec de l’emprise du Canada anglais pour lui permettre de voler de ses propres ailes.

Ainsi, dans la tête des Québécois, l’espoir de l’indépendance avait donc remplacé un nationalisme provincial désuet. Cependant, après le passage des libéraux fédéralistes de Charest et de Couillard, l’élan du Québec s’est quelque peu refroidi. [...]

Les politiques nationalistes caquistes vont-elles réussir à neutraliser le seul parti dont l’indépendance du Québec constitue la pierre angulaire de son programme politique ? Nous aurons la réponse le 3 octobre prochain. Si tel est le cas et si la tendance se maintient, verrons-nous apparaître après l’élection un autre véhicule qui sera porteur de nouveaux idéaux indépendantistes ? Ce parti, qui pourrait être un PQ renouvelé, ne pourrait-il pas constituer une nouvelle option après la grande désillusion qui risque de résulter des rejets des demandes du Québec auprès d’Ottawa ? Alors, le choix concurrentiel de la souveraineté ne pourrait-il pas réparer la déconfiture prévisible des politiques nationalistes de la CAQ ?

Évidemment, cette projection sera possible à la condition que le mouvement souverainiste se restructure autour d’un parti rassembleur d’ici 2026. Cette formation politique pourrait même être une CAQ souverainiste, où les éléments fédéralistes désabusés auraient quitté le parti à la suite de jugements défavorables de la Cour suprême qui viendraient s’attaquer à l’essentiel du coeur des lois 21 et 96 qui définissent minimalement la nation québécoise. En ce sens, la CAQ porterait réellement son nom, soit la Coalition avenir Québec.