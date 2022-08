Conservons la croix du mont Royal

Dans une conférence de presse tenue le 27 juillet dernier, le Comité des mères mohawks a rejeté les excuses du pape, exigé la reconnaissance des terres non cédées et le retrait de la croix qui trône sur la montagne.

Cette croix que l’on voit illuminée au sommet du mont Royal est là depuis 1924. Depuis près de cent ans, elle est là comme symbole de nos valeurs chrétiennes, elle nous inspire, nous redonne espoir. Le drapeau du Québec l’affiche avec fierté et, quand nous chantons l’hymne national, nous disons « il sait porter la croix » et nous la regardons avec respect. [...] La récente visite du pape François au Canada a été un grand pas sur le chemin de la réconciliation. [...] À notre tour de faire un pas vers l’autre et de pardonner. [...]

Nous sommes venus comme immigrants sur cette terre d’accueil et nous faisons tout pour nous intégrer. Cet effort doit aussi être un effort collectif. Dans ce grand et beau pays, il y a de la place pour tous, d’un océan à l’autre. Nous tenons à garder la croix et nous sommes nombreux à ressentir que la croix est un symbole de paix, d’espoir et d’unité ; toutes des valeurs qui ont fait la grandeur du Canada. Nous y tenons.