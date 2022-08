Inconnu comme Barabbas dans la Passion

La visite du pape a remis la religion dans l’actualité, ce qui a permis de confirmer (si besoin était) que le Québec d’aujourd’hui est déchristianisé. Le vocabulaire ne fait pas exception.

Phénomène bien connu, seul l’accessoire a été conservé, soit les termes de certains accessoires du culte, pour exprimer la colère, la déception, la joie, l’admiration, etc.

Cette déchristianisation du vocabulaire atteint un tel point que nous pourrions utiliser à contresens l’expression « connu comme Barabbas dans la Passion », qui, en passant, contient à elle seule deux termes très peu connus aujourd’hui, en remplaçant le premier mot par son contraire.

Le Québécois ne prêche plus dans le désert ni pour sa paroisse. Il n’a pas non plus l’esprit de clocher. Tadoussac a remplacé Jonas comme cooccurrent de la baleine. L’incrédule n’évoque pas Thomas pour lui. Il n’arbore jamais une face de carême. Il peut souffrir, mais, dans ce cas, il ne porte plus sa croix.

Il ne sait plus pourquoi on déshabillerait Pierre pour habiller Paul. Il ne comprend pas ce que Jacques Parizeau faisait sur le chemin de Damas et s’interroge au sujet de ces enfants de « coeur » qui n’en sont pas.

Cependant, nos contes et légendes non expurgés affichent encore quelques stigmates du catholicisme ; on y traite du bien et du mal, le diable et l’enfer y occupent une place de choix. Pour cette raison, en les lisant ou en les entendant, le Québécois d’aujourd’hui peut parfois ressentir un certain malaise et une sorte de vide intérieur.