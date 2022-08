Même malades, nous apprend le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), les infirmières sont tenues de se présenter au travail pour éviter une rupture de services. En va-t-il de même des nombreux « administrateurs », « gestionnaires » membres de la « haute direction » d’un hôpital ou autres technocrates du MSSS ? Sûrement pas, et je hasarde une hypothèse : c’est que, à la différence des infirmières et autres employés de première ligne, leur absence ne change absolument rien à l’état des patients. À quoi servent-ils, alors, sinon à perpétuer une structure ?

