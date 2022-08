Aller se faire cuire un œuf

Mon fils a attrapé cette COVID longue et il a tous les symptômes depuis des mois. Comme il n’y a pas de remèdes, et que les connaissances sur le sujet sont encore peu avancées, il est passablement inhumain de la part du ministre de la Santé de nous dire d’aller nous faire cuire un oeuf. Cela peut ressembler à une torture en effet dans la durée, comme le supplice de la goutte d’eau. La résilience de notre part, mais une insouciance gouvernementale d’autre part. On peut endurer la chose tant qu’on n’est pas frappé soi-même. Cette insensibilisation entretenue par le gouvernement de François Legault peut fonctionner, jusqu’au moment où l’un de vos proches attrape cette cruelle COVID longue. « Une petite grippe », a déclaré François Legault, oubliant la souffrance des démunis de la COVID, de toutes ces victimes silencieuses des variants puissants, sournois et efficaces.

Vivre jour après jour avec cette maladie a un coût, un coût imperceptible, mais concret et atroce. On ne peut guère attendre de ceux qui nous gouvernent avec leur « petite grippe » qu’ils nous apportent réconfort et sécurité, négligeant de réagir pour nous protéger, alors que tous les marqueurs sont au rouge.