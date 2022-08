Du contrôle étatique au laisser-faire

Bien que la septième vague déferle dans la communauté, une pensée magique portée par une indifférence collective surfe sur les eaux troubles du déni. De son côté, le gouvernement Legault est en vacances de la pandémie et laisse son sous-ministre le Dr Luc Boileau affronter les nouveaux variants. L’avantage pour ce dernier est de ne pas avoir à se faire élire le 3 octobre prochain.

Le lavage de mains du ministre de la Santé, Christian Dubé, n’a rien à voir avec des mesures sanitaires, car il s’agit plutôt d’une purification électorale pour que le gouvernement actuel se présente « propre propre » devant l’électorat. On ne parle plus de pandémie, ni de la mort de milliers de personnes âgées dans les CHSLD, ni des erreurs de gestion. Non, cela fait maintenant partie d’un passé à oublier. La protection collective face à la COVID-19 n’existe plus,

elle relève maintenant de décisions individuelles, chacun étant dorénavant responsable de sa petite personne en faisant abstraction des autres. Malheureusement, trop de gens minimisent l’impact des nouveaux variants en prétendant qu’ils ont le même degré de dangerosité qu’une grosse grippe. Néanmoins, il faut regarder autour de nous pour constater les

conséquences négatives à long terme du virus auprès de certains malades infectés.

Compte tenu de la situation, il nous semble que la Santé publique devrait être plus directive pour obliger le port du masque dans les transports publics ainsi que dans des lieux restreints comme les petites salles de spectacles, de réunions ou autres.

Même si le laisser-faire préconisé par le gouvernement Legault laisse sous-entendre que la COVID-19 est derrière nous, les morts liés à ce virus continuent de s’additionner quotidiennement dans les hôpitaux du Québec. Le calcul électoraliste des stratèges de la CAQ ne risque-t-il pas, cet automne, de leur éclater en pleine figure au moment de la campagne électorale ? Si oui, le réveil risque d’être pénible pour ces endormeurs opportunistes.