Non, ce n’est pas un sanglot

L’arrivée des Blancs en Amérique fut une catastrophe pour les Autochtones, la fin d’une spiritualité qui traversait leur vie et qui était en rapport avec la terre. Les familles, les fratries volèrent en éclat. Sans doute le Blanc pacifia-t-il quelques tribus guerrières, mais l’Autochtone, dans son essence, était un être qui goûtait la paix et l’harmonie avec la nature qui l’entourait. Bouleversé dans son âme, ce peuple ne connut que l’appauvrissement au contact du Blanc. Il fut spolié non d’un territoire, mais d’un esprit, et il perdit le bénéfice de ses noces avec la terre.

Dès lors, les croyances des Premières Nations paraissent raisonnables, comme celles du pays des Chasses éternelles après la mort. Après la perte d’un monde qu’elles avaient jusque-là conservé dans son intégrité, comment pouvaient-elles ne pas croire à un état où elles retrouveraient l’innocence qu’elles avaient effectivement connue ?