Pour en finir avec la culture du silence

La récente révélation des paiements de millions de dollars par Hockey Canada dans le cadre des règlements portant sur des allégations d’agressions et d’abus sexuels rappelle le nouveau cours qui se donnera bientôt sur l’éducation à la citoyenneté.

Le code du silence dans notre réseau scolaire public par rapport aux actes d’intimidation et de harcèlement ne peut être maintenu et, la population étant plus sensibilisée sur la question, des mesures plus concrètes doivent être prises contre le harcèlement sexuel. La dénonciation de ces gestes devrait être encouragée au lieu de maintenir l’omerta dans le milieu scolaire.

La dénonciation est une activité risquée pour l’individu et l’organisation qui, chacun, valorise son image et son identité. Vu que la loyauté envers une institution est perçue par nombre de personnes comme étant primordiale, ceux qui dénoncent ces gestes font face à l’hostilité et à l’aliénation. Ces personnes doivent être protégées.

Voici quelques points qui devraient, d’après moi, être intégrés dans cette nouvelle formation :

1. Faire connaître l’engagement de l’école à signaler les actes répréhensibles ; mettre en place des procédures claires et établir une politique antireprésailles.

2. Bien que nos écoles jouent un rôle important dans cette question, il en va de même pour les parents et la société en général. Nous devons continuellement examiner, mettre à jour et améliorer le système.

Par exemple, la création d’une ligne de téléassistance gérée par un tiers indépendant assurera l’anonymat. Cela pourra aider à effacer cette culture de silence de la société qui commence souvent dans notre réseau scolaire public.