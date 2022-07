La visite du pape, l’histoire et nous

L’histoire, comme les statistiques et les lampadaires, est faite pour nous éclairer, pas pour nous servir d’appui. Il ne faut pas chercher dans l’histoire une justification de la visite papale au Canada. Pour pouvoir juger de la pertinence de cette visite, il convient d’en établir les objectifs et, au premier chef, ceux du Canada et des Canadiens et ceux du pape et de son Église.

Pour l’État canadien… Oui plutôt, pour les différents ordres de gouvernement au Canada, je ne vois qu’un seul objectif : celui de masquer les responsabilités qui incombent au peuple canadien et à ses gouvernants. Ce sont, en effet, des Canadiens de diverses origines, de diverses religions, de diverses classes politiques et sociales qui ont prôné, mis en oeuvre les politiques qui ont abouti à des résultats que l’on connaît d’ailleurs bien mal. Le pape et l’Église catholique en tant qu’institutions n’avaient pas grand-chose à voir avec ces politiques. Que le pape et l’Église les aient appuyées ou suggérées est possible, probable même, mais rejeter la responsabilité des fautes commises sur le Diable, la femme, le pape ou l’Église est une attitude condamnable. Les fautes, les erreurs, les bêtises, c’est ici, c’est nous qui les avons commises et c’est à nous qu’il revient de les réparer, si possible, et dans la mesure de nos responsabilités individuelles et collectives.

Quant au pape, qu’est-ce qu’il vient faire au Canada ? Pénitence ? Allons donc. Il n’avait pas besoin d’aller si loin pour si peu. Le pape poursuit ici un objectif bien précis, qui est celui de redorer l’étoile pâlissante de l’Église catholique auprès des Canadiens et, plus particulièrement, des peuples autochtones. Quant à l’Église, elle poursuit l’objectif qu’elle s’est donné il y a des siècles et qui est de soumettre tous les peuples de la terre à ses dogmes, à ses valeurs et à ses lois.

Pertinente ou non, la visite du pape ? Pour qui ? Pour quoi ?