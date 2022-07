Gros véhicules et crise climatique

« François Legault refuse toujours d’imposer des pénalités à l’achat de gros véhicules », titrait La Presse canadienne le 22 juillet 2022.



Comme ces croyants qui cherchent dans le ciel des indices de l’arrivée prochaine d’un sauveur, des millions de personnes croient que l’arrivée du véhicule électrique, la croissance verte et les nouvelles technologies vont nous permettre, nous les Occidentaux, de continuer notre course à la surconsommation.

En 2022, à la lumière des chaleurs extrêmes, des sécheresses, des feux de forêt vécus ces dernières semaines en Europe, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, on devrait s’attendre à ce que nos politiciens et politiciennes, pour bien saisir la situation, tassent les lobbyistes du toujours plus, et qu’ils utilisent lorsque c’est nécessaire, non pas la carotte, mais le bâton pour faire comprendre à ceux qui n’ont pas compris que l’heure est à la sobriété énergétique, dans le transport et ailleurs. Ceci pour notre bien et celui de la planète.

Et face à ce déclin annoncé, rêvons un peu : 2026 — Montréal est maintenant considéré comme la Copenhague du vélo en Amérique du Nord.