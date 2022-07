Le pape et Legault, même combat

L’un (Legault) refuse de reconnaître le racisme systémique ; l’autre (François), d’accepter la responsabilité de l’Église catholique dans le système des pensionnats pour Autochtones. Dans les deux cas, il s’agit de préserver l’image de l’institution qu’ils représentent. Pour François Legault, le Québec n’est pas raciste : seules certaines personnes le sont. Pour le pape François, ce n’est pas pour l’Église catholique, mais pour plusieurs chrétiens, qu’il faut s’excuser.

Celui qui me paraît avoir les idées justes, et les mots pour le dire, c’est Justin Trudeau. « Nous continuerons de prendre des mesures significatives afin de contrer le racisme systémique et la discrimination… » Et, devant le pape, il espérait des excuses, « pour le rôle que l’Église catholique romaine, comme institution, a joué dans les mauvais traitements sur les plans spirituel, culturel, émotionnel, physique et sexuel que les enfants autochtones ont subis dans les pensionnats dirigés par l’Église ».

Voilà les paroles qu’il fallait entendre et qui ont bien résonné.