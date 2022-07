Comme pénitence, l’excommunication

Votre Sainteté, parlons pénitence, parlons « voyage pénitentiel », parlons réparation, parlons réconciliation, parlons excommunication. Il y a des dizaines d’années et peut-être encore de nos jours, une confession se terminait ainsi : « Pour votre pénitence, vous ferez ou vous direz… » Vous saluant très respectueusement, je vous propose ceci : que les coupables des crimes impardonnables de pédophilie soient excommuniés. Tant les personnes vivantes que celles déjà décédées.

Il me semble que cela faciliterait de beaucoup les processus de réparation, de guérison et de réconciliation. Osez excommunier les reconnus coupables de ces crimes impardonnables. Pape toujours debout et en marche, puissant en vérité horizontale et verticale, osez cela. Oser, c’est de l’ordre de votre possible, de votre audace et de votre vérité.

À tort, il semblerait que le droit canon de l’Église ne parlerait pas d’excommunication pour ces crimes odieux. Si cela se révèle vrai, il est des plus urgents que ces crimes y soient inscrits au plus tôt. De retour au Vatican, je vous invite fortement à faire ce qu’il faut pour que cela le soit. En attendant, l’Église devrait inviter énergiquement ces criminels reconnus coupables de pédophilie à s’excommunier eux-mêmes. [...]