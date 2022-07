Bercé par la clim

En plus de souffrir de la chaleur dans les villes par temps de canicule, ceux qui ne possèdent pas de climatiseur souffrent parfois en plus du bruit mécanique que l’engin produit. Personnellement, j’entends en permanence trois climatiseurs à proximité de chez moi. Le pire moment, c’est la nuit, la fenêtre étant ouverte pour laisser entrer un peu d’air frais.

Je lis dans Le Petit Larousse illustré : « Le ronron du train nous berçait. » Le ronron des climatiseurs me berce aussi, mais violemment. Vous vous souvenez de ce père dans les comédies de deuxième ordre qui, pour endormir son bébé qui persiste à rester éveillé, le berce de plus en plus fort. Eh bien, c’est un peu ça. Un autre désagrément causé par le changement climatique.

On prévoit des étés de plus en plus chauds. Je vais devoir m’habituer à porter des bouchons d’oreilles, qui m’horripilent.