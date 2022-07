Les Autochtones et les aînés

Dans le cadre de son voyage au Canada, le pape François s’est rendu sur le site du pèlerinage du lac Sainte-Anne, en Alberta, le 26 juillet, journée consacrée à sainte Anne, la mère de Marie et la grand-mère de Jésus, selon la religion chrétienne.

J’ai suivi ce reportage sur mon petit écran, et les commentaires que j’y ai entendus concernant la vénération des Autochtones pour les personnes âgées m’ont littéralement touché, tellement les Premières Nations vouent un culte presque sacré aux aînés.

Il n’en fallait pas davantage pour que je fasse voyager mon esprit ici, dans nos familles québécoises. Vous comprendrez facilement que le choc fut brutal. En effet, qu’on le veuille ou non, nos personnes âgées ne reçoivent d’aucune façon, ici au Québec, le respect que vouent les Autochtones à leurs aînés. Et c’est d’une grande tristesse ! On n’a qu’à penser aux milliers de personnes âgées qui sont décédées dans des conditions pitoyables, voire scandaleuses, dans les CHSLD lors de la deuxième vague de la COVID-19. À ce propos, il m’apparaît tout à fait légitime de demander si une telle hécatombe aurait pu se produire sur les terres autochtones… [...]

Les Autochtones placent le respect tout en haut de leurpyramide des valeurs, notamment le respect envers les personnes âgées, qui incarnent avant tout la sagesse. Peut-être pourrions-nous nous en inspirer et reconnaître enfin l’apport essentiel des aînés à l’évolution de notre société… au lieu de les enfermer, trop souvent hélas, dans des mouroirs !