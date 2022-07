Je suis révoltée par la visite du pape

Le Vatican s’amène ici s’excuser auprès des peuples métis, inuits et des Premières Nations. Son passage coûterait jusqu’à 18 millions, dont un million pour Québec seulement. Des routes sont bloquées. On vend des billets. On pourra regarder le pape sur un écran sur les plaines d’Abraham. (Personnellement, j’aimerais mieux Bruce Springsteen, mais bon, passons.) Ça coûte cher, se donner bonne conscience.

Qu’aurait-on pu faire de ces millions ? Des communautés autochtones n’ont toujours pas l’eau courante. Les maisons des Inuits sont surpeuplées. L’espérance de vie dans ces communautés est toujours inférieure à la moyenne canadienne. La pauvreté règne, avec la violence qui vient avec. Le mépris de leur culture, fruit de la colonisation, a fait des Premiers Peuples des exclus, dont beaucoup vivent dans la misère. Et là, on vient s’excuser, aux frais des contribuables, de les avoir agressés ?

Le fait de recevoir chez nous le chef d’une institution obsolète qui continue d’exclure les femmes de ses rangs, avec — comble du ridicule — monsieur Denis Coderre comme « ambassadeur » de l’événement (il fallait que je le dise !), est proprement révoltant.