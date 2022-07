Les convertis de la onzième heure

Les auditions du comité spécial de la Chambre des représentants sur les événements du 6 janvier 2021 sont fascinantes. […]

Les témoignages qu’on a entendus lors des séances publiques nous montrent comment des membres de son entourage étaient un peu catastrophés devant l’attitude de leur patron, au point que deux d’entre eux ont même démissionné sur-le-champ. En acceptant de témoigner publiquement, ces gens font évidemment preuve de courage, car ils furent ou seront la cible de toutes sortes de menaces de la part des « patriotes » les plus extrémistes.

Cependant, comment ne pas être étonné de voir des gens supposément intègres et intelligents avoir attendu si longtemps avant de désavouer Donald Trump ? Pendant des mois, certains pendant des années, ils et elles furent des facilitateurs pour un homme qui, dès le départ, avait clairement manifesté qu’il était indigne et incompétent pour occuper la fonction de président et dont on a vu, au final, qu’il était carrément dangereux. La mainmise qu’il semble encore détenir sur le parti d’Abraham Lincoln donne froid dans le dos.