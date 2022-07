Établir le contexte

La lecture du texte de Mme Édith Mukakayumba dans Le Devoir du 20 juillet dernier, « Le mot en n vu de l’intérieur », m’a amené à réécouter le segment de l’émission Le 15-18 où le chroniqueur Simon Jodoin se demandait si certaines idées étaient devenues taboues. Il m’a alors semblé clair que le plaignant n’avait pas compris, ou n’avait pas voulu comprendre, le sens des propos éclairants du chroniqueur, et encore moins celui que l’auteur Pierre Vallières avait voulu donner au titre de son ouvrage. Désolant. Désolant, de plus, que cette intervention ait fait plier la société d’État.

À voir en vidéo