Notre fleuve, source d’inspiration

Durant tout l’été, Le Devoir offre, entre autres, à ses lecteurs la série Cap sur le fleuve.

Pendant ce temps, à Trois-Rivières, au Musée Pierre-Boucher | art + histoire, on peut voir une exposition qui met en valeur une collection d’une centaine de tableaux en Hommage au Saint-Laurent, dont s’est porté acquéreur le Port de Trois-Rivières qui tenait à la rendre accessible à l’ensemble de la population. Voilà, c’est fait. Une belle coïncidence historique, si l’on pense que cette collaboration survient quand le Port de Trois-Rivières et le Musée Pierre-Boucher célèbrent chacun leur 140e anniversaire.

Dès l’entrée au Musée, on découvre une partie de ces oeuvres inspirantes. La visite se poursuit dans le couloir où sont exposées d’autres oeuvres, des pochades et des photographies. Enfin, une autre salle propose un documentaire dans lequel les artistes nous racontent des anecdotes de leur périple. Des documents historiques et des objets qui y témoignent d’activités passées au port de Trois-Rivières contribuent aussi à créer un lien tangible entre l’art et l’histoire et ajoutent au cachet de l’exposition.

Les cinq peintres québécois (Robert Roy, Raymond Quenneville, Yvon St-Aubin, Gérard Boulanger et Yvon Lemieux) qui ont amorcé ce projet en 2016 sont allés de Kingston à Gaspé. Pendant cinq ans, chacun, selon sa propre interprétation, à partir de techniques et de styles très personnels, a peint une ambiance, un paysage, une nature, notre fleuve.

Ça vaut le détour et c’est accessible gratuitement cet été du mardi au dimanche en après-midi.