Duhaime lève son jupon tous azimuts!

Il n’y a pas à dire, Éric Duhaime s’active vaillamment à mettre de l’ordre dans son fourre-tout pour mordre à pleines dents dans la stratégie politique qui se nomme : la récupération de groupes ou mouvements qui s’opposent farouchement au pouvoir. Il adore s’acoquiner en se frottant à ces mouvements populaires pour s’immiscer à l’intérieur de ceux-ci pour ainsi mieux récupérer les frondeurs et les enrôler dans son parti. Avouons qu’il n’y a rien de nouveau dans ces actions politiques, car il faut bien garnir ses rangs et bien sûr ses goussets !

Mais attention, Éric Duhaime n’est pas toujours perçu comme un ami ou un allié qui peut donner du poids à une cause sociale ou politique. On le voit venir de loin, très loin ! Son jeu de vouloir instrumentaliser des manifestants et de leur vendre son parti, à travers la sympathie sociale, ne se manifeste pas magiquement ! Notons que Duhaime, à travers ses discours militants, gagne du galon dans les sondages, mais ne caracole pas en tête de ceux-ci !

Éric Duhaime, dans sa campagne préélectorale, s’active ardemment à faire dépasser son jupon imprimé PCQ (Parti conservateur du Québec) pour améliorer son image médiatique. Par contre, il ne doit surtout pas lever son jupon tous azimuts chaque jour pour espérer une poussée de croissance dans son parti ; sa crédibilité en serait donc affectée ! Plusieurs observateurs en font écho !