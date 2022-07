Les ratés du carnet de santé au Québec

Par souci de transparence, je veux informer les lecteurs que je suis un médecin retraité depuis plus de trois ans. Je ne suis donc pas inscrit au tableau du Collège des médecins. Me voilà un citoyen et patient ordinaire.

J’ai la chance d’être suivi par un médecin de famille et un hémato-oncologue consciencieux et compétents qui m’ont prescrit des prélèvements sanguins pertinents pour un suivi médical de divers maux chroniques, mais stables. Les prises de sang ont été faites le 15 juin. La RAMQ, sur le site Carnet santé Québec, m’avise que les résultats ne seront pas disponibles avant le 12 août au plus tôt, pour permettre aux médecins traitants de prendre connaissance des données des expertises effectuées.

Je m’explique mal ce délai de deux mois. À mon avis, le dossier médical devrait appartenir en priorité au patient, et non au médecin. C’est le patient, comme citoyen, qui paie avec ses impôts le fonctionnement des laboratoires et des services informatiques de la RAMQ, à grands frais. Je vois ici du corporatisme évident de la part de médecins paternalistes. On devrait plutôt encourager les patients, en général bien informés, à participer activement au suivi de leurs maux chroniques au lieu de les infantiliser au point de les considérer comme inaptes à comprendre le moindre résultat de laboratoire. L’État a dépensé une fortune pour instaurer le site Carnet de santé, hautement confidentiel et performant. Le hic, c’est que le patient, qui en est le bénéficiaire par excellence, est le dernier a pouvoir en bénéficier.