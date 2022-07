Le cinéaste chinois de films d’action John Woo a accordé une merveilleuse interview au critique du Devoir François Lévesque, dans laquelle il a notamment confié : « Je suis tombé profondément amoureux du cinéma français, des films de François Truffaut… Jacques Demy et Les parapluies de Cherbourg ! Et tous les autres films de la Nouvelle Vague : la façon dont ils étaient montés m’a grandement influencé. Les polars de Jean-Pierre Melville ont également eu un impact déterminant : Le samouraï demeure un de mes films favoris. Le cinéma français d’alors a changé ma vie. Et le français est une si belle langue : on dirait presque un chant d’oiseau. »

Je lis cette interview d’un Chinois de Hong Kong et je ne peux m’empêcher de penser à tous ces francophones dans le monde qui, tout en levant le nez sur leur langue, sont subjugués par l’inquiétant chant des sirènes qu’est l’anglais. Les Français sont surtout à blâmer. Ils devraient pourtant donner l’exemple, la France ayant donné naissance au français, mais non…