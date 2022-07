Comment comprendre… ? Il est de bon ton de s’indigner, avec raison, du jugement de la Cour suprême des É.-U. sur l’avortement, pour la condition des femmes. Bizarrement, bien des gens vont courir pour applaudir le pape, qui est encore plus à droite et plus conservateur que le plus conservateur des juges de la Cour suprême… et les chroniqueurs et animateurs qui sont tout mielleux devant sa venue au Québec… Cherchez l’erreur… Ce même pape et l’archevêché de Montréal qui jubilent concernant ce jugement…

Merci bien pour votre travail et votre courage.