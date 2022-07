Hubert Lenoir, meilleur spectacle du FEQ 2022

On peut déjà décréter que le meilleur spectacle du FEQ 2022 sera celui d’Hubert Lenoir et de son groupe. Lenoir a offert une performance électrisante sur la scène Hydro-Québec (coïncidence ?).

Mes attentes étaient faibles pour ce spectacle. Un jeune artiste local ayant eu quelques succès pop sur les ondes radiophoniques, avec une étiquette androgyne et provocatrice.

Or, la livraison de son spectacle est tout autre. On assiste à du pop-rock dont l’accent rock dépasse de loin l’image qu’on se fait de cet artiste. Son groupe musical est solide et livre une performance qui n’a rien à envier à ce qu’on peut entendre des groupes rock, metal ou même punk de niveau international. On a aussi des passages jazzés avec quatre musiciens au saxophone.

Mais au moins, ici, c’est du francophone !

Lenoir communique avec son public, le fait interagir. Il se lance dans la foule en crowd surfing à trois reprises.

Il bouge et sautille énergiquement, fait vibrer son public, le tient en haleine. Une énergie transmise au public comme des vases communicants. On oublie vite sa tenue, robe blanche avec les jambes à l’air.

Il commence lentement ses chansons puis hurle dans son micro comme un chanteur heavy metal, soutenu par une musique endiablée. Oreilles sensibles s’abstenir !

Hubert Lenoir, malgré sa jeunesse, est un artiste accompli de calibre international. Il aurait mérité la scène Bell, sur les plaines d’Abraham.