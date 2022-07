Sur la « libarté »

Je respecte beaucoup les opinions émises par madame Chouinard. Il en est de même pour son éditorial du 9 juillet, « Rester dans le vague ». Cela étant écrit, je me permets de soumettre respectueusement ce qui suit :

Je comprends la frilosité de nos gouvernements à remettre en place des mesures sanitaires contraignantes, car ils ont déjà beaucoup donné.

Avec des politiciens comme messieurs Duhaime et Poilievre, qui fédèrent les complotistes, les amants de la « libarté », les antivax et les malheureux de notre société, il est difficile d’imposer des règles sanitaires qui restreindraient cette fameuse liberté.

Ce 10 % de notre population qui est antitout est très tapageur et crée du désordre social. On n’a qu’à penser au fameux Convoi de la liberté pour faire couler des sueurs froides dans le dos de bien des politiciens. L’autre 90 % est pris en otage.

Le gouvernement fait appel au sens des responsabilités de chacun tout en sachant que les réfractaires ne se sentiront jamais concernés.

Les personnes vulnérables, dont je suis, doivent éviter les grands rassemblements et porter le masque.

C’est même rendu difficile de porter le masque. Ayant eu la COVID-19, n’ayant plus de symptômes, je porte le masque à l’épicerie et je provoque des regards médusés, et pourtant, je le fais beaucoup pour protéger les autres. Il est vrai que la liberté des antitout est plus importante que celle des silencieux.

Les plus vulnérables ne peuvent se fier à la solidarité des moins vulnérables, ils doivent faire ce qu’il faut pour se protéger eux-mêmes.

Les gouvernements actuels sont avisés en n’ajoutant pas de mesures permettant à l’extrême droite de s’incruster davantage dans notre société. Les Duhaime de ce monde seraient trop heureux de voir le gouvernement actuel s’empêtrer dans des mesures impopulaires en plein été et devoir installer un état policier pour surveiller le respect desdites mesures, comme c’est le cas en Chine.