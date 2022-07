Depuis près d’une dizaine d’années, en particulier dans plusieurs municipalités, des moyens sont pris pour permettre aux élus de réagir sans délai aux propos diffamants, harcelants ou même menaçants.

Les outils sont là (centre de messages, téléphoniques et courriels) pour permettre à des avocats spécialisés de contre-attaquer ceux qui s’en prennent aux élus. Mises en demeure, recours divers en justice (injonctions spécialisées et rapides) contre ces misérables qui s’en prennent lâchement aux membres de conseils municipaux et de direction des municipalités.

Les outils sont là, disponibles, pour faire cesser le mal à sa source dès qu’il se manifeste. Il suffit de s’en servir, au provincial et au fédéral aussi, comme en Europe. Et pourquoi ne pas offrir cette possibilité à tous les citoyens ?

Paul G. Brunet

Montréal, le 9 juillet 2022