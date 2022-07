À propos du féminisme carcéral,

Comme elle en a l’heureuse habitude, Emilie Nicolas a rompu, dans sa chronique, avec la doxa des bonnes âmes et est allée au coeur de la problématique : il est moins scandaleux d’absoudre un bourgeois que de condamner des pauvres par milliers. Il me semble cependant que la perspective qu’elle dessine réduit à la société « bourgeoise » un phénomène beaucoup plus vaste et qui englobe la totalité de l’histoire humaine — celui de l’exercice du pouvoir. Il est parfaitement juste d’écrire que la surreprésentation des pauvres et des marginaux dans les prisons ne constitue pas « un défaut de notre justice criminelle, mais bien la manifestation de la logique bourgeoise sur laquelle elle a été créée ». Mais cette logique, à mon avis, n’est pas d’abord « bourgeoise », mais tient d’abord et exclusivement à l’exercice du pouvoir. En 1789, elle était celle du souverain en France. En 1917, celle du tsar des Russies. Quant au droit pénal, il n’en est qu’un des multiples modes d’exercice. Toutes les sociétés humaines, quel que soit le mode politique qui s’y exerce — démocratie, oligarchie, monarchie, etc. —, sont construites en forme de pyramide. Un sommet qui domine et une base qui assure la vie et le renouvellement. La plupart de nos sociétés sont issues, en Occident, de renversements dits « révolutionnaires » et de l’accession au pouvoir d’une classe sociale dite « bourgeoise ». D’où un vocabulaire qui renvoie davantage au passé et contribue à occulter la nature de phénomènes qui leur préexistent depuis des millénaires.