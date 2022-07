La lumière au bout du tunnel

Si rien n’est entrepris d’ici 2025 pour réduire substantiellement les émissions mondiales de GES, le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit l’irréversibilité de l’escalade climatique. Ainsi, dans les « débats » qui ont cours entre les différents ordres de gouvernement concernant un éventuel troisième lien à Québec ainsi que le choix du mode de transport collectif pour la Vieille Capitale, je constate qu’entre les acteurs qui gouvernent ces deux dossiers, on assiste plus à un combat qu’à un véritable débat : l’objectif semble plus de savoir qui l’emportera que de connaître l’option la plus bénéfique pour l’ensemble de la collectivité ainsi que pour l’environnement, même si l’urgence climatique ne devrait laisser de doute dans l’esprit de personne.

D’abord, pour ce qui est de la traversée du fleuve, la question première n’est nullement de savoir comment faire traverser le plus grand nombre de voitures, mais plutôt de parvenir à faire traverser le plus grand nombre de personnes. Avec ce changement de paradigme, l’option de favoriser le transport collectif plutôt que l’étalement urbain et la voiture solo devient d’une incommensurable évidence. Par ailleurs, à la lumière d’études sérieuses sur le sujet et non d’impératifs bassement électo-ralistes, si l’on convient que ça prend absolument un troisième lien, pourquoi ne pas construire un pont ? Ce dernier serait beaucoup moins onéreux et plus écologique qu’un tunnel ou deux, et réalisable dans un délai plus raisonnable qu’une gigantesque infrastructure sous le fleuve.

Concernant les tenants du concept à la mode du tramway à Québec, pourquoi ne pas envisager l’autobus électrique, moins dispendieux qu’une infrastructure ferroviaire ? Moins dommageable pour l’environnement et plus polyvalent qu’un tramway restreint aux voies ferroviaires, l’autobus électrifié peut être réa-lisé maintenant, sans délai, et, comble de bonheur, être fabriqué au Québec.

Enfin, étant de Gatineau, j’ajouterais que le même questionnement se pose dans notre région, où certains élus font la promotion anachronique et absurde d’un sixième lien entre les deux rives de l’Outaouais. On envisage aussi un tramway dans l’ouest de la ville. À ce sujet, mes arguments à connotation écologique en faveur de l’autobus électrique demeurent les mêmes que ceux évoqués pour la Vieille Capitale.

Il faut repenser nos villes en fonction des impératifs climatiques. Sans faire de mauvais jeux de mots, je pense qu’il faut sortir de cette vision en tunnel qu’est l’entêtement du gouvernement Legault pour le troisième lien, qu’il faut sortir aussi de cette voie à sens unique du tramway à tout prix et qu’il faut débattre collectivement des tenants et aboutissants de chacune des options pour parvenir à voir la lumière au bout du tunnel.