M. François Legault, quand il s’agit de regarder un grand film d’Hollywood comme Top Gun, votre préférence est-elle de regarder le film doublé en français ? Et qu’en est-il de tous les dollars que vous donnez à la communauté « anglophone » pour les droits de diffusion de ses films et de ses émissions de télévision (à la télévision française et dans les cinémas) ? Vous pourriez sûrement faire mieux que le doublage et les voix hors champ en 2022 ! Et qu’en est-il des rumeurs selon lesquelles vous voudriez que toutes les chansons en anglais soient doublées en français ? Je ne suis pas favorable à vous ou à vos anciens compères pour « sauver » la langue française. Mon père était français, ma mère était anglaise. J’ai été élevé en anglais, mais mes deux enfants sont parfaitement bilingues. Flux et reflux ! Et dans 100 ans…

