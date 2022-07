Un 4 juillet aux États-Unis

Qui sont ces Américains ? Le 4 juillet, lors de la plus grande fête nationale des États-Unis (avec Thanksgiving), au moins 6 personnes ont été tuées et 26 blessées par un homme dans une fusillade au cours d’un défilé organisé dans une banlieue de Chicago.

En ce pays, les morts s’empilent encore dans une inconcevable caverne d’acceptation, au bout de la main des hommes blancs. L’année 2022 sera probablement consacrée année record au chapitre des morts violentes injustifiables en ce pays. Et la chasse à l’avortement qui reprend à la faveur d’un ex-président, Narcisse, qui ne croit plus à la démocratie. Et un président en poste qui tergiverse sur les sentiers de la guerre.

Les États-Unis se portent à nouveau mal. Qui sont ces Américains, que j’aime malgré tout ?

Ce même 4 juillet à Ogunquit, dans le Maine, nous étions des milliers à longer les plages en quête de feux d’artifice dans ce beau village côtier de l’Est, ou à Old Orchard, ou encore à Wells, s’élevant d’où sais-je encore. Des familles rieuses, des jeunes éméchés, des vieux nostalgiques se pâmaient ensemble, s’invitant les uns chez les autres, devant les pièces brûlant du même feu que celui qui avait tué des milliers d’innocents dans leurs villes. Aucune honte à faire la fête et à brandir toutes les variations imaginables de leur si beau drapeau malgré l’abject et l’irréparable.

Vous me direz que tant de paradoxes ne sont que normalité pour un peuple qui n’a que 400 ans d’histoire (après la présence des premiers peuples) ou encore que tous les pays de la planète célèbrent leurs nations pour faire rempart au-delà des déchirements qui les touchent sans exception.

Mais ce soir-là, devant les pièces pyrotechniques qui s’élevaient, hautes et plus hautes encore, je me suis demandé : qui est ce peuple dont je suis plus proche que des Français ? Une grande armée d’insouciants ou d’inconscients ?