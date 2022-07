Guerre déplorable et inacceptable

C’est d’une tristesse incommensurable que cette guerre en Ukraine continue et que personne ne puisse arrêter ce Poutine, qui est aux commandes d’un crime qui dure et perdure. Tout ceci est à la fois surprenant, décevant, et choquant ! Quel monde !

Dans tous les pays, les lois devraient être conçues de sorte qu’un chef ne puisse avoir autant de pouvoir, et qu’il puisse être arrêté lorsqu’il commande une guerre sans pitié pour les humains ou qu’il abuse de son pouvoir.

Que les lois changent ! Pourquoi ne pas avoir, au lieu d’un seul chef, trois personnes nommées afin que le premier ministre ou le président élu ne puisse agir sans le consentement d’au moins un autre membre de son équipe ?