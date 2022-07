Où sont les policiers ?

Jour après jour, les chroniqueurs de la circulation rapportent des accidents sur nos routes, qui causent quelquefois des blessures ou, à l’occasion, des morts. Les citoyens subissent la vitesse excessive de certains conducteurs, des manoeuvres de dépassement aussi téméraires qu’inutiles, accompagnées parfois de pétarades des pots d’échappement des autos dont les conducteurs se prennent pour des pilotes de course.

Rares sont les voitures qui roulent à la vitesse permise, même en accordant 10 km/h supplémentaires. Récemment, sur les autoroutes de la région montréalaise, je n’ai vu aucune automobile interceptée par la police pour excès de vitesse ou dépassements indus. Le contrôle du bruit ne semble pas constituer une préoccupation non plus. Pourtant, nous savons que le bruit excessif cause le stress et rend malade.

Pourquoi les policiers ne font-ils pas respecter les règlements ? S’il s’agit d’une insuffisance de personnel, que l’on installe des radars temporaires ou permanents pour au moins s’attaquer à la vitesse excessive ! Ne dites pas que ce n’est pas nécessairement le propriétaire de la voiture qui est au volant et qu’il n’est donc pas responsable des méfaits de son auto ! S’il l’a prêtée à quelqu’un, il devra s’arranger avec cette personne pour payer la contravention. Si la voiture a été volée, le propriétaire rapportera certainement ce fait à la police.

La majorité des gens désirent un environnement sain et sécuritaire sur nos routes. De plus, le non-respect des règlements constitue un irritant et diminue la confiance envers les forces de l’ordre. Il serait temps que les autorités s’en préoccupent et s’en occupent.