Un pansement adhésif n’arrête pas une hémorragie

Lettre à la ministre responsable de l’Habitation

Votre annonce relative à la construction de logements sociaux et d’autres à prix abordable n’est qu’un pansement adhésif sur une hémorragie. Cette hémorragie, Madame, c’est la crise de l’habitation qui sévit au Québec. Elle se caractérise par les contraintes à l’accès à la propriété et la crise du logement. Cette dernière englobe l’environnement des locataires, la collecte de renseignements personnels, les audiences du Tribunal administratif du logement et l’action du gouvernement qu’il serait plus juste de qualifier d’inaction (Le Devoir, 11 février 2022, « Cessez de nier la crise du logement ! »).

Je vous ai entendue défendre l’inertie de votre gouvernement en invoquant l’état de la situation lors de la prise du pouvoir par votre parti. Pourtant, il a été choisi, entre autres, pour améliorer cette situation. À tort, Madame, vous misez strictement sur l’accès au logement, soit le loyer et la disponibilité des logements. Vous avez commis l’erreur de vous plier aux revendications de l’opposition quant à la section F du bail, ce qui permettra aux propriétaires de hausser abusivement sur une période de trois ans au lieu de cinq le loyer des logements qui ne peuvent faire l’objet d’un examen par le Tribunal administratif du logement (art. 1955 et 1956, Code civil). Que dire du refus d’un registre des baux qui aurait un effet positif sur l’abordabilité des loyers ?

Vous avez choisi une mesure électoraliste qui ignore la globalité de la crise du logement et laisse libre cours aux abus des propriétaires. Votre récente annonce témoigne donc de votre position favorable aux propriétaires en passant sous silence des pratiques qui soulèvent des interrogations. Vous dites donc aux locataires de se contenter de l’accès à un logement sans égard aux autres aspects qui influent sur leur santé physique, mentale et financière.

Du fait de la situation qui prévalait lors de votre nomination, votre devoir était de présenter, avant la fin de votre mandat, un plan d’action offrant des solutions aux fins du règlement de la crise de l’habitation. Ainsi, vous auriez dû annoncer la mise en oeuvre d’un registre public des baux, l’interdiction de collecter les renseignements personnels des aspirants locataires, l’illégalité du dépôt de garantie, une charte des droits des locataires comprenant le droit au logement convenable et abordable, la modification de la législation en faveur de l’anonymat des locataires pour dénoncer les pratiques abusives des propriétaires (discrimination, intimidation, etc.) sans devoir passer par le Tribunal. Je pourrais allonger cette liste, mais je suis limitée par l’espace réservé à cette tribune.